Fluminense festeja 30 anos do gol de barriga de Renato Gaúcho em título histórico

Renato Gaúcho ficou eternizado no imaginário da torcida do Fluminense - (crédito: Foto: Reprodução/Fluminense)

Um dos gols mais emblemáticos da história do Fluminense completa 30 anos nesta quarta-feira. Afinal, no dia 25 de junho de 1995, a equipe necessitava de um tento para ficar com o título do Carioca, no ano do centenário do arquirrival Flamengo, que tinha estrelas como Romário. Foi então que aos 41 do segundo tempo, um lance imortalizou Renato Gaúcho no halls dos ídolos tricolores e deu o triunfo por 3 a 2.

Do lado direito, Ailton recebeu e deixou Charles Guerreiro para trás. O jogador soltou a bomba, de forma cruzada e fez com que a bola encontrasse Renato. Portaluppi ajeitou o corpo e com a barriga estufou a rede para delírio da torcida no Maracanã, que contava com mais de 120 mil pessoas. 30 anos atrás. Renato. De barriga. 25/06/1995 eterno. pic.twitter.com/d2yL1w8eAR — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 25, 2025 Na ocasião, Romário havia voltado ao futebol brasileiro depois de ser o melhor jogador do mundo e ter sido a estrela do Brasil tetracampeão no ano anterior. Além de Branco, que também integrou o elenco canarinho, e a revelação Sávio. Mas foi o time de Laranjeiras, mesmo com um momento financeiro inferior, que ficou com a taça.

O mesmo Renato abriu o placar aos 30 do primeiro tempo, enquanto Leonardo ampliou. Na volta do intervalo, o Rubro-Negro reagiu com tentos de Romário e Fabinho. Na reta final, o gaúcho entrou para a história de mais um Tricolor, visto que é o maior nome da história do Grêmio. Como jogador, ele teve 71 jogos e 27 gols pelo Flu, entre 1995 e 1997, e foi coroado como “Rei do Rio” pela conquista.

Curiosamente, o árbitro Léo Feldman, que morreu em 2023 vítima de um câncer na garganta, aos 67 anos, deu gol para Ailton, na súmula do eterno clássico. Naquela mesma temporada, o time foi semifinalista do Brasileirão, sendo eliminado pelo Santos, que perderia a decisão para o Botafogo.

Ídolo em ação novamente