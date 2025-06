‘Realidade’, Wallace Yan ganha moral no Flamengo em fase decisiva do Mundial

Com apenas 20 anos, Wallace Yan saiu do banco de reservas duas vezes no Mundial de Clubes e deu conta do recado no Flamengo. O atacante, afinal, ajudou a vencer o Chelsea e garantiu o empate com o Los Angeles FC, contribuindo decisivamente para a classificação às oitavas de final. A promessa chega como uma grata surpresa em torneio.

Wallace Yan chegou a seis gols em 15 jogos na temporada, com duas assistências. Os dados frios ajudam a explicar como o garoto bota fogo nos jogos. No segundo jogo do Mundial, fez uma tabela com Plata e marcou o segundo do Flamengo. Diante do LA FC, recebeu de Jorginho e passou por três marcadores até fazer o gol no empate em 1 a 1.

“Temos confiança nele, ele tem fome de vencer, ambição, luta e trabalha diariamente para alcançar seus objetivos. Ainda tem margem de evolução. Ele trabalha mais que todos e o resultado se vê no campo. Pra mim ele já era mas hoje se torna uma realidade para o torcedor. Nos dá polivalência e também gol, necessário para jogadores de ataque”, analisou o treinador Filipe Luís.

De acordo com o levantamento do “Sofascore”, Wallace Yan teve 89% de aproveitamento nos passes, acertou um cruzamento, venceu três duelos e sofreu duas faltas. O garoto, assim, busca manter a boa média contra o Bayern de Munique, neste domingo, às 17h (de Brasília), em Miami.

Cautela com Wallace Yan

A diretoria já trabalha nos bastidores para preservar a joia, cujo contrato foi renovado e vai até 2027, com multa de 200 vezes o seu salário. O clube, porém, adota cautela para que Wallace Yan não queime etapas e projeta uma nova valorização adiante.

O atacante estreou em 2024 pela equipe principal ao participar de dois jogos. No entanto, a chegada de Filipe Luís que lhe traz mais expectativa de evolução. O treinador, afinal, trabalhou com ele no sub-20, no ano passado, o que faz o meia-atacante não só virar xodó da torcida, mas também pupilo do comandante. No Carioca deste ano, ele marcou quatro gols e deu três assistências em 12 jogos da campanha do título.

