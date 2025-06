Preparador físico detalha plano para Grêmio retomar a força

O grupo de jogadores do Grêmio já retomou os treinos com o objetivo de recuperar a condição física. No caso, com o foco na retomada dos compromissos na segunda parte do ano. Os atletas realizam algumas atividades, desde a segunda-feira (23), no CT Luiz Carvalho. Nestes primeiros dias, os jogadores passaram por testes e exames com o departamento de fisiologia e fisioterapia.

Assim, em entrevista à Grêmio TV, o preparador físico Rogério Dias detalhou como será o processo e estes primeiros trabalhos

“São avaliações de controle, onde a gente utiliza esses dados e compara com o início da temporada, como foi a evolução nesse primeiro semestre. Também para que, daqui para frente, a gente já comece a alinhar os trabalhos individualizados em cima de algum déficit apresentado pontualmente por cada jogador, para termos um trabalho complementar, e não só um trabalho para o grupo”, disse o profissional.

Rogerio Dias, preparador fixo da comissão do Imortal trabalha em conjunto com Flávio de Oliveira, preparador que costuma acompanhar o técnico Mano Menezes em suas passagens. A dupla tem o desafio de fazer o elenco a extinguir a defasagem de força criada na era Gustavo Quinteros.

Intensificação do trabalho físico e de força

Com o intuito de amenizar essa carência, uma das alternativas foi realizar treinamentos em dois períodos em algumas ocasiões, como ocorreu na terça-feira (24). Rogerinho justificou o motivo de tal escolha e a influência que terá para o condicionamento físico dos atletas.

“Nessa primeira semana essas dinâmicas acontecerão algumas vezes em dois períodos, para aproveitarmos bem o tempo. Nos apresentamos com um pouco de antecedência para conseguirmos desenvolver bem os conteúdos, com maior qualidade, com um bom espaçamento de tempo, para que eles também tenham um bom tempo de recuperação”, explicou o preparador físico.

“Principalmente após esses dias que serão trabalhados em dois períodos. Foi um trabalho capitaneado pelo Flávio, e organizado com os demais componentes da comissão técnica”, acrescentou Rogerinho.

O próximo compromisso do Grêmio será contra o São José, no dia 8 de julho, às 19h30, na Arena, pela Recopa Gaúcha. Cinco dias depois, o adversário é o Cruzeiro, no Mineirão, às 20h30, pela 13ª rodada do Brasileirão.

