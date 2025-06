Jornal espanhol destaca confronto do Bayern no Mundial: ‘Caminho da morte’

A derrota do Bayern de Munique para o Benfica deixou o clube alemão em segundo no Grupo C, e automaticamente como adversário do Flamengo nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Isso porque o clube brasileiro já estava classificado em primeiro no Grupo D.

Dessa forma, o jornal espanhol “Marca”, classificou a vitória do Benfica como surpresa, e elogiou o Rubro-Negro, afirmando que a derrota do Bayern o colocou no “caminho da morte” na competição.

Além disso, enalteceu a conquista do Flamengo em primeiro do outro grupo. O periódico, portanto, afirmou que o clube brasileiro “brilhou com a classificação em primeiro para a próxima fase da competição com ótimas atuações”.

Bayern de Munique e Flamengo se enfrentam no domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Assim, quem avançar para as quartas de final, terá pela frente Paris Saint-Germain ou Inter Miami.

Caminho dos clubes no Mundial

O Bayern de Munique começou a competição com uma goleada avassaladora em cima do Auckland City, por 10 a 0. Enquanto o Flamengo teve uma vitória tranquila por 2 a 0 em cima do Espérance.

Já na segunda rodada, o clube alemão venceu de virada o Boca Juniors por 2 a 1. O clube brasileiro também teve uma vitória de virada. Venceu por 3 a 1 o Chelsea.

Por fim, na última rodada, o Bayern perdeu para o Benfica por 1 a 0. E o Flamengo, que já estava classificado em primeiro desde a segunda rodada, empatou por 1 a 1 com o Los Angeles FC.

Dessa forma, o Bayern de Munique terminou a fase de grupos com seis pontos e na segunda colocação do Grupo C. Por outro lado, o Flamengo ficou com sete pontos, na primeira posição do Grupo D.

