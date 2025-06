Corinthians prepara grande venda e vê Breno Bidon valorizado no mercado

O Corinthians segue com seu planejamento de segurar seus principais astros nesta janela de transferência. Contudo, com a necessidade de reforçar o caixa, o Timão espera fazer uma única grande venda para atingir seus objetivos. Assim, o nome que vem ganhando forças para deixar o clube em breve é de Breno Bidon.

Para essa temporada, o Corinthians previu em orçamento faturar R$ 181 milhões líquidos com transferências de jogadores. Entretanto, até aqui, o Timão arrecadou 75,3 milhões com as vendas de Denner e Guilherme Biro. Ou seja, o clube ainda precisa arrecadar mais de R$ 100 milhões com negociações de atletas.

Enquanto tenta blindar seu trio de estrelas formado por Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro, o Corinthians entende que a próxima grande venda possa ser de Breno Bidon. O meio-campista é bem avaliado e sonha em atuar na Europa. Assim, caso chegue uma oferta vantajosa, o Alvinegro não descarta negociá-lo.

O jogador de 20 anos recebeu sondagens de diversos clubes europeus, como Sporting e Benfica, de Portugal, Wolverhampton, Brighton e Arsenal, da Inglaterra, além de clubes da Alemanha, Itália e Holanda. O Timão estipula uma negociação na casa dos 15 milhões de euros (R$ 94 milhões, na cotação atual).

O contrato de Breno Bidon no Corinthians

Breno Bidon tem contrato com o Corinthians até o final de 2029 e tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 638,5 milhões) para clubes do exterior. Contudo, o Timão sabe que é impossível vender o jogador por esta quantia. Aliás, vale ressaltar que o Alvinegro tem 90% dos direitos econômicos do meia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.