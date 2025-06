CBF retoma transmissões de jogos ao vivo e avalia novos campeonatos para o Youtube

A Confederação Brasileira de Futebol voltou a transmitir jogos ao vivo em seu canal no Youtube, a CBF TV, após um hiato de quase três anos. O retorno das partidas ocorreu na terça-feira (24), com a exibição da vitória do México sobre o Brasil na abertura da série de dois amistosos de preparação para Copa do Mundo Sub-17 — previsto para novembro, no Catar.

A entidade anunciou também a transmissão do segundo jogo da série, nesta sexta-feira (27), às 16h (horário de Brasília). A última transmissão feita pela plataforma havia acontecido em novembro de 2022 — também envolvendo seleções de base — e, desde então, o canal permaneceu inativo. Ao menos até este mês.

Vale destacar que a decisão de reativar o canal partiu do atual presidente da CBF, Samir Xaud. A estratégia inclui fortalecer a presença digital da confederação e explorar formatos que aproximem o público do cotidiano das seleções. “Queremos ampliar o alcance da CBF TV e utilizar o canal como ferramenta de engajamento direto”, disse o mandatário.

O projeto prevê a exibição não apenas de jogos das categorias de base, mas também de partidas de divisões inferiores, confrontos do futebol feminino e conteúdos de bastidores da Seleção principal. Além disso, a equipe de comunicação, liderada pelo jornalista Fábio Seixas, já iniciou estudos para utilizar o acervo histórico da CBF em novos formatos digitais.

Objetivo de democratizar o acesso

A Confederação busca, com este novo projeto, democratizar o acesso ao futebol nacional e aumentar a visibilidade de categorias e campeonatos pouco explorados pela grande mídia. Samir Xaud acredita que o retorno da CBF TV pode consolidar um canal alternativo de exibição, com transmissões gratuitas e acessíveis. A ideia inclui até parcerias para ampliar o alcance dos conteúdos produzidos nos próximos meses.

Durante a gestão anterior, de Ednaldo Rodrigues, a plataforma foi mantida apenas como canal institucional. Assim, limitava-se apenas em entrevistas e coberturas protocolares. As transmissões esportivas ao vivo, por exemplo, foram descontinuadas sem quaisquer explicações sobre.

