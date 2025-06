Alex Santana cita influência de Felipão como diferencial para fechar com o Grêmio: ???Não pensei duas vezes???

O Grêmio apresentou o meio-campista Alex Santana, nesta quarta-feira (25), no CT Luiz Carvalho. O volante foi o primeiro reforço da segunda janela de transferências do Imortal na temporada. Inclusive, o jogador frisou que o contato de Luiz Felipe Scolari, atual coordenador técnico no clube, foi um diferencial para aceitar a proposta do clube gaúcho. Afinal, os dois trabalharam juntos no Athletico em 2022, quando o dirigente ainda trabalhava na função de treinador.

“Tive um bom caminho traçado por ele no Athletico. Quando ele me ligou, falando da possibilidade do Grêmio, não pensei duas vezes. ‘Professor, quero trabalhar contigo novamente, vamos para essa experiência’. Meu sogro e meu cunhado são gremistas. Na hora que falei para minha esposa, felicidade. Meu sogro ficou bastante emocionado”, admitiu Alex Santana.

O meio-campista escolheu utilizar a camisa 80 no Tricolor gaúcho e falou sobre sua passagem no Corinthians. Por sinal, justificou que optou pela sua saída pela pouca participação em campo a partir da mudança na comissão técnica. No caso, a demissão de Ramón Díaz e a chegada de Dorival Júnior. Ao todo, foram 37 jogos e dois gols marcados com a camisa do Timão. Apesar disso, não considera seu período no clube paulista como negativo até mesmo pela conquista do Campeonato Paulista.

“Não é que não performei lá. Fui campeão paulista este ano. Joguei, se não me engano, 17, 18 jogos, fiz dois gols. Não foi uma passagem ruim. Treinador tem as suas preferências”, justificou o volante.

Alex Santana ainda espera para estrear pelo Grêmio

A princípio, o empréstimo entre os clubes é válido até o final do ano. Por sinal, o Grêmio contará com uma opção de compra ao fim do contrato. Apesar das partes concluírem o negócio na janela extra para a disputa do Mundial de Clubes, Alex Santana não pôde estrear pelo Tricolor gaúcho no último compromisso, antes da paralisação na temporada. Afinal, o embate foi entre o Imortal e o Corinthians.

Como o clube paulista ainda é dono dos seus direitos econômicos, ele não tinha condições de estar em campo no empate por questões contratuais. Portanto, a tendência é de que o primeiro jogo do volante com a camisa do Grêmio ocorra na decisão da Recopa Gaúcha, no dia 8 de julho, às 19h30, na Arena.

