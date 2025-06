Bahia anuncia renovação com Rogério Ceni até 2027

Nesta quarta-feira (25), o Bahia anunciou a renovação de contrato com o técnico Rogério Ceni. No comando do Tricolor de Aço desde 2023, ele agora tem vínculo com o clube até o fim da temporada de 2027. Na era SAF, Ceni é somente o segundo treinador a dirigir a equipe.

Internamente, Rogério Ceni é unanimidade entre os dirigentes, e a renovação já vinha sendo discutida. O próprio treinador havia manifestado o desejo de permanecer no clube. No primeiro semestre de 2025, o Bahia teve um bom desempenho: conquistou o Campeonato Baiano, liderou a Copa do Nordeste, avançou às oitavas de final da Copa do Brasil e manteve campanha de G6 no Campeonato Brasileiro.

Na Libertadores, terminou em terceiro lugar num grupo que tinha o Internacional e caiu para a disputa da Sul-Americana. Em números, Rogério Ceni soma 123 partidas à frente do Bahia, com 65 triunfos, 23 empates e 35 derrotas — aproveitamento de 59%. Em 2023, assumiu o time e livrou o clube do rebaixamento ao golear o Atlético na Fonte Nova, na última rodada.

Marcas de Rogério Ceni no Bahia

Melhor campanha do Bahia na era dos pontos corridos (2024);

Classificação para a Libertadores após 36 anos;

Campeão Baiano (2025);

Treinador com mais partidas seguidas pelo Bahia no século XXI (123 jogos);

Técnico com mais jogos (10) e vitórias (4) pelo clube na Libertadores;

Segundo treinador com mais partidas pelo Bahia no Campeonato Brasileiro.

Além disso, Rogério Ceni é o 11º técnico com mais jogos na história do clube e pode entrar no Top 10 ainda nesta temporada.

