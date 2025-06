Com dívidas de pensão alimentícia, atacante Jô põe a venda mansão de R$ 5 milhões

O atacante Jô, que recentemente foi preso pela terceira vez por dívidas de pensão alimentícia, colocou a venda uma mansão no Rio de Janeiro. Ele tem oito filhos – sendo seis fora do casamento.

Assim, ele colocou a casa onde vive a mulher Claudia Silva e dois dos seus filhos para vender no valor de R$ 5 milhões. Esse preço, inclusive, inclui toda a mobília. O imóvel fica em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, possui 507 m².

A residência tem três andares, com cinco quartos – uma com closet, oito banheiros – alguns com banheira de hidromassagem, além de uma sala com três ambientes, lavabo, cozinha, suíte de apoio e dependência para funcionários. Além disso, a mansão tem sala de jogos, escritório e uma área de lazer, com piscina, varandão, jardins, e área gourmet com churrasqueira.

Jô e as prisões

Com seis filhos fora do casamento, o atacante tem a responsabilidade de pagar as pensões. No entanto, ele já deixou de pagar mais de uma vez e, dessa forma, foi para a prisão três vezes. A mais recente, nesse mês.

Na primeira, o atacante foi detido antes da partida entre Amazonas, então clube do jogador, e a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli. Dessa forma, ele passou uma noite preso até pagar o valor em aberto da pensão. Por outro lado, em dezembro do ano passado, a prisão aconteceu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Esse mês, ele foi preso no aeroporto de Guarulhos. Ele tinha dois mandados de prisão e, portanto, a Polícia Federal realizou a ação. Aliás, os policiais abordaram o jogador no momento em que ele estava embarcando em uma aeronave. Neste caso, amigos do jogador, fizeram uma vaquinha para ajudar o atleta a quitar os pagamentos da pensão alimentícia de um dos filhos, que estava atrasada há mais de seis meses, e tirá-lo da prisão dias depois.

