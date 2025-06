Augusto Melo admite dívida com Depay: ‘Sempre estive em contato’

Augusto Melo admitiu que tem débitos em aberto com Memphis Depay - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, admitiu, em nota divulgada nesta quarta-feira (25/6), que possui uma dívida com o atacante Memphis Depay. O holandês enviou uma notificação ao Timão cobrando um débito de R$ 6,1 milhões. O valor é referente ao prêmio pela conquista do Paulistão e direito de imagem atrasados.

De acordo com Augusto, os salários do elenco estão em dia, mas os direitos de imagem estavam sendo negociados de forma separada, até que foi afastado. Assim, não conseguiu ir adiante com o assunto. Contudo, ele também revelou que Fabinho Soldado estava ciente das pendências.

“O salário realmente estava em dia, mas as imagens estavam sendo negociadas para serem pagas pelo financeiro até o dia que fui afastado. Depois disso, não sei se conversaram com ele ou se prometeram algo que acabou não sendo cumprido.”, diz um trecho da nota.

Memphis Depay cobrou o Corinthians pela primeira vez no dia 15 de maio, antes da destituição de Augusto Melo. O holandês alega não ter tido resposta e, por isso, enviou nova notificação. O atacante espera que este débito em aberto esteja sendo solucionado ainda nesta quarta-feira (25).

Em contrapartida, o Corinthians diz não ter conhecimento da cobrança realizada no dia 15 de maio. Nem mesmo o diretor Fabinho Soldado sabia do pedido feito por Memphis Depay na época. Contudo, o clube, por meio de uma nota, informou que está correndo para solucionar o problema o mais rápido possível.

Segundo o documento, o Corinthians ainda não efetuou o pagamento dos R$ 4,7 milhões que o jogador tem direito, por força contratual, pela conquista do título do Campeonato Paulista deste ano.

Veja a nota de Augusto Melo

“Todos sabem da situação complicada do Corinthians, mas a minha gestão sempre esteve em contato com o Memphis e com seu staff, nunca deixamos de dar uma satisfação.

O salário realmente estava em dia, mas as imagens estavam sendo negociadas para serem pagas pelo financeiro até o dia que fui afastado. Depois disso, não sei se conversaram com ele ou se prometeram algo que acabou não sendo cumprido.

Sempre fiz questão de deixar os salários em dia e sobre as premiações que estavam atrasadas tivemos conversas com os atletas, com o Fabinho Soldado e com o departamento financeiro para que se acertasse.

Espero que tudo se resolva porque o Corinthians não pode passar por isso e o Memphis é um jogador muito importante para o time”.

