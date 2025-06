Botafogo recebe campeão da NFL em treino na Filadélfia

Jogadores do Botafogo com A.J. Brown, craque da NFL - (crédito: Foto: Vitor Silva / BFR)

Uma recepção em grande estilo. O Botafogo realizou nesta quarta-feira (25/6) seu primeiro treino no CT do Philadelphia Eagles e foi recebido por A.J. Brown, craque e atual campeão da NFL. O astro trocou camisa com jogadores, tirou foto com os troféus da NFL e da Libertadores e até treinou com os goleiros.

Artur, Alexander Barboza, Alex Telles e Marlon Freitas foram alguns dos que registraram o encontro nas redes sociais. O Glorioso iniciou os treinamentos na Philadelphia na preparação para as oitavas de final do Mundial de Clubes, contra o Palmeiras. Quem passar, vai enfrentar o vencedor do Benfica e Chelsea.

Aliás, A.J. Brown marcou sete touchdowns, recebeu 67 passes e percorreu 1.079 jardas na última temporada pelo Eagles.

A delegação alvinegra, aliás, desembarcou em Filadélfia na terça (24), após ficar em Santa Barbara, na Califórnia, durante a fase de grupos, e treinará no CT dos Eagles nesta semana.

Por fim, o Philadelphia Eagles Performance Center faz parte do complexo do Lincoln Financial Field, estádio dos Eagles, palco de seis jogos durante a fase de grupos do Mundial de Clubes. Agora, o time de Renato Paiva enfrentará o Palmeiras às 13h (de Brasília) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nas oitavas de final.

