Barcelona é fiscalizado pelo Bilbao, que pretende segurar Nico Williams

O Barcelona está encaminhando a contratação do atacante Nico Williams. A diretoria do clube catalão já chegou a um acordo com o jogador, que comunicou ao Athletic Bilbao sua vontade de sair. No entanto, o clube basco parece empenhado em dificultar a negociação.

Para isso, vem monitorando atentamente a situação financeira do Barcelona. De acordo com informações da rádio espanhola “Cadena SER”, o Bilbao acompanha de perto notícias que indicam que o clube catalão não estaria cumprindo a regra 1:1 do controle financeiro da LaLiga — que determina que o clube só pode gastar o equivalente ao que arrecada.

Diante desse cenário, o presidente do Athletic Bilbao, que está em Madri para tratar de assuntos relacionados ao futebol feminino, aproveitou a viagem para verificar pessoalmente a situação financeira do Barcelona. Atualmente, para concluir a contratação, o clube catalão precisa pagar cerca de 58 milhões de euros (aproximadamente R$ 370 milhões), além de assumir um alto salário. Segundo as projeções, o pagamento da multa deve ocorrer entre os dias 1º e 2 de julho, na próxima semana.

Além disso, a lei do Fair Play Financeiro impõe aos clubes um limite de 70% das receitas orçadas para gastos com salários de jogadores e comissão técnica. Vale lembrar que, no passado, o Barcelona já enfrentou problemas com essa regra. Assim, chegou a não conseguir inscrever Dani Olmo e Pau Víctor em jogos do Campeonato Espanhol por falta de autorização da liga.

