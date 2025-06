Atacante do Al Ahly que marcou hat-trick no Mundial desperta interesse de clubes europeus

Wessam Abou Ali tem 38 gols e 9 assistências em 61 jogos com a camisa do Al Ahly - (crédito: Foto: Francois Nel/Getty Images)

Wessam Abou Ali, atacante palestino do Al Ahly, entrou para a história do Mundial de Clubes ao marcar três gols no empate em 4 a 4 contra o Porto, na última rodada da fase de grupos. O resultado, no entanto, eliminou as duas equipes da competição. Com esse hat-trick, Abou Ali se tornou apenas o sexto jogador a alcançar esse feito no torneio.

Dessa maneira, ele agora integra uma lista que conta com nomes como Luis Suárez, que marcou três vezes em 2015 contra o Guangzhou Evergrande, Cristiano Ronaldo, que brilhou na final de 2016 diante do Kashima Antlers, e Gareth Bale, que fez o mesmo em 2018 contra o mesmo adversário.

Outros nomes da lista são Hamid Elhouni, que anotou três gols pelo Espérance diante do Al Sadd em 2019, e Jamal Musiala, que marcou seu hat-trick nesta edição do torneio. Na ocasião, ele marcou três vezes na goleada por 10 a 0 sobre o Auckland City.

Atacante desperta interesse de clubes da Europa e Estados Unidos

Apesar da eliminação do Al Ahly, Wessam Abou Ali foi um dos destaques do campeonato. Ele deixou o campo no segundo tempo por conta de uma lesão muscular. Ainda assim despertou o interesse de clubes da Europa e dos Estados Unidos.

De acordo com informações da imprensa egípcia, o Al Ahly considera negociá-lo com um clube norte-americano, mas estipulou um valor de cerca de 10 milhões de dólares (R$ 55 milhões) para liberá-lo.

Nascido em Aalborg, na Dinamarca, Abou Ali chegou a defender a seleção sub-17 do país. No entanto, por ser descendente de palestinos, optou em julho de 2024 por representar a Palestina. Pela seleção, já disputou 10 partidas e marcou 4 gols. Pelo Al Ahly, tem 38 gols e 9 assistências em 61 jogos.

