Atlético mostra interesse em Fred, mas volante vai permanecer na Turquia

Fred iniciou a sua carreira na base do Atlético, mas foi no Internacional que o volante se profissionalizou. Em 2013, ele foi para o futebol europeu, onde atuou por Shakhtar, Manchester United e Fenerbahçe. Além disso, vale ressaltar que jogador tem várias convocações para a seleção brasileira e também disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022.