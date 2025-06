Flamengo pode virar patrimônio imaterial do Estado do Rio

Torcida do Flamengo em dia de jogo no Maracanã - (crédito: Foto: Adriano Fontes / CRF)

O Flamengo está prestes a receber um dos maiores reconhecimentos culturais do Estado do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa (Alerj) aprovou nesta terça-feira (24), o Projeto de Lei 2.468/23, que declara o clube como patrimônio histórico, cultural e imaterial fluminense. Agora, o texto segue para análise do governador, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta.

O projeto de lei é da deputada Verônica Lima (PT), com apoio de diversos parlamentares. Ela destaca a relevância social, cultural e econômica do Flamengo, fundado em 1895 como um clube de remo na Praia do Flamengo.

O projeto também conta com a assinatura de outros deputados, como Carlos Minc (PSB), Rodrigo Amorim (União), Renata Souza (PSol), Alexandre Knoploch (PL), Elika Takimoto (PT), Zeidan (PT), entre outros.

O Flamengo, afinal, coleciona conquistas no futebol, incluindo um título Mundial, três Libertadores, oito Campeonatos Brasileiros e quatro Copas do Brasil. Além disso, o clube se destaca com diversas modalidades, como basquete, vôlei, natação, ginástica artística, judô, karatê, polo aquático, nado artístico e futebol americano.

No atual momento, o Flamengo é um dos quatro representantes brasileiros no Mundial de Clubes, realizado nos Estados Unidos, ao lado de Botafogo, Fluminense e Palmeiras.

