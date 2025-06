De virada, Grêmio vence Gre-Nal e Inter segue na zona de rebaixamento no Sub-20

De virada, o Grêmio venceu o Internacional por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (25), no Hélio Dourado, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O clássico marcou a briga direta na luta contra o rebaixamento.

Dessa forma, com o resultado, o Tricolor soma três pontos e segue fora do z-4, na 15° posição com 17 pontos, enquanto o Colorado, não pontuou e está na 18° colocação com 12, ou seja, a primeira posição já na zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, ambas as equipes chegaram a marcar, mas os dois gols foram anulados. Aos 18 minutos, Mec foi quem balançou as redes para o Grêmio. No entanto, a bola tocou no braço do camisa 7. Já aos 21, Luiz Felipe marcou de cabeça para o Internacional, porém, ele estava impedido.

O gol do Colorado saiu logo no primeiro minuto do segundo tempo. Luiz Felipe recebeu lançamento na esquerda, driblou o marcador e cruzou para Crysthyan empurrar para as redes. Aos seis, o Tricolor colocou uma bola na trave com Araújo, mas conseguiu o empate aos 20, com Jardiel. Ele recebeu na área, dominou e bateu para a defesa do goleiro. No rebote, o próprio camisa 9 manda para as redes.

A virada aconteceu sete minutos depois. Após jogada de Riquelme e Jardiel, a bola sobrou pra Adrielson, na área, mandar para o gol. Aos 44, o Inter ficou com um jogador a menos após Luis Otávio receber vermelho por confusão com a torcida após sinalizadores serem atirados no campo.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Botafogo no Conselheiro Galvão, na próxima quarta-feira (2), às 15h. Por outro lado, o Internacional recebe o Corinthians, na quinta-feira (3), às 21h30, no Francisco Novelletto.

