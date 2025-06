Corinthians e Vasco empatam e ficam fora do G8 do Brasileirão Sub-20

Em duelo agitado no segundo tempo, Corinthians e Vasco ficaram no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira (25), pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20, no estádio estádio Alfredo Schürig, em São Paulo. Pedro Thomas abriu o placar para o Timão, mas Juninho empatou para o Gigante da Colina. Com o resultado, o clube carioca ocupa a nona posição da tabela com 23 pontos, enquanto a equipe paulista fica na 13ª colocação com 18 pontos. Ambos seguem fora do G8 da competição.

O Jogo

O primeiro tempo da partida teve poucas emoções. O Corinthians construiu criou mais situações de gols, mas faltou precisão nas finalizações. A melhor chance do Timão foi aos 43 minutos, quando a bola tocou na trave após desvio no zagueiro vascaíno Euder, em cobrança de escanteio. O Vasco, pro sua vez, teve boas oportunidades com João Vitor e Zuccarello pelo lado esquerdo, mas teve dificuldades para sair do seu campo de defesa.

A segunda etapa, entretanto, foi bem diferente. Logo aos seis minutos, o Corinthians abriu o placar com Pedro Thomas em finalização de fora da área. Atrás do placar, o Vasco buscou o empate e teve duas chances oportunidades, mas o goleiro do Timão fez a defesa. Posteriormente, Bruno Lopes colocou uma bola na trave. De tanto insistir, o Cruz-Maltino achou o gol de empate. Juninho aproveitou rebote em chute e deixou tudo igual. Já nos acréscimos, Guilherme Caipira, do Corinthians, recebeu cartão vermelho após chutar a perna esquerda do Juninho, na disputa de bola. O jogo ficou igual.

Presença do ‘presida’

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado e membros da diretoria da Base, marcaram presença na Fazendinha para acompanhar mais um desafio do Sub-20 no Brasileirão, diante do Vasco

Próximos jogos de Corinthians e Vasco

Agora, os times voltam a campo na quinta-feira (3/7), pela 16ª rodada do Brasileirão Sub-20. O Vasco vai enfrentar novamente um paulista e encara o Palmeiras, às 19h, em São Januário. Do outro lado, o Corinthians o Internacional, às 21h30, no Francisco Novelletto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.