Botafogo perde em casa e se complica no BR Sub-20

O Botafogo perdeu para o Paranaense por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (25), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 15 desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Lobato, no primeiro tempo, inaugurou o score para o Mais Tradicional. Na etapa final, porém, Fábio Lucas e Chiqueti colocaram os forasteiros à frente.

Com o resultado, o time do técnico Rodrigo Bellão fica mais distante do G8, zona que permite o acesso às oitavas de final da competição. O Glorioso, com 19 pontos, cai para a décima segunda posição. São quatro atrás da zona de classificação para o mata-mata.

Já o Furacão subiu para a quarta colocação, com 26.

Na próxima jornada, na quarta (2), o Botafogo segue no Rio de Janeiro e recebe o Grêmio, em Conselheiro Galvão. O Paranaense, por sua vez, pega o Fortaleza, também em casa, no CT do Caju.

