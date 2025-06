São Paulo vence o Bahia e se aproxima do G8 do Brasileirão Sub-20

São Paulo venceu com facilidade - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

O São Paulo se aproximou do G8 do Brasileirão Sub-20 ao vencer o Bahia por 3 a 1 nesta quarta-feira (25), em Cotia (SP), pela 15ª rodada da competição. O Tricolor paulista praticamente definiu o jogo no primeiro tempo. Os gols foram de Tetê, Gerald (contra) e Ryan Francisco, enquanto Enzo Ruan (contra) descontou para a equipe visitante.

Agora, o São Paulo chega a 21 pontos, na décima colocação, a dois pontos do Juventude, que fecha o G8 do Brasileirão Sub-20. O Bahia, por sua vez, soma apenas 16, na 16ª posição, a quatro da zona do rebaixamento.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (2 de julho), às 15h (de Brasília). Enquanto o São Paulo recebe o Juventude, em jogo importante na luta pela vaga na próxima fase, o Bahia encara em casa o Cruzeiro.

Em Cotia, o São Paulo abriu o placar logo aos 14 minutos com Tetê, que fez jogada individual e superou o goleiro do Bahia. Em seguida, o Tricolor aumentou o placar. Henrique recebeu na direita, evitou a saída da bola, invadiu a grande área e finalizou para o meio. A bola bateu em Gerald, que fez contra.

Na segunda etapa, o São Paulo marcou o terceiro com Ryan Francisco, após cobrança de escanteio. No fim, o Bahia descontou com gol contra de Enzo Ruan.

