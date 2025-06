Após boas atuações pelo Inter, Anthoni desperta o interesse da Atalanta

Anthoni atuou em todas as partidas do Inter nesta temporada - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional )

Anthoni consolidou-se como titular na meta do Inter nesta primeira parte da temporada, com o histórico de lesões de Rochet no ano. O desempenho do camisa 24 é considerado satisfatório. Principalmente no Campeonato Gaúcho, quando o Colorado foi campeão. Com isso, suas performances despertaram o interessa da Atalanta, da Itália. Até o momento, o clube europeu ainda não apresentou uma oferta, na verdade fez uma consulta sobre as condições de um eventual negócio.

As partes precisam aguardar se haverá avanço nas tratativas até porque a janela de transferências na Itália tem início apenas no dia 30 de junho. A situação é a mesma para Alemanha, Espanha, França, Grécia e Portugal. Entre as principais ligas do Velho Continente, somente na Inglaterra os clubes já estão aptos a contratar. Isso porque o período de transferências teve início no dia 15 de junho.

Goleiro se firmou como destaque do Inter em 2025

Anthoni é a única peça do elenco do Internacional que disputou todos os 33 jogos até o momento na temporada. Ele foi reserva em apenas uma ocasião, mas entrou em campo com nova contusão do até então dono da posição, Rochet. Neste intervalo, o camisa 24 já sofreu 34 gols e contribuiu na missão de quebrar o jejum de nove anos sem títulos do Campeonato Gaúcho. Além da conquista, o jovem arqueiro também formou a defesa menos vazada, com apenas seis gols sofridos na competição. O goleiro é uma revelação das categorias de base do Inter. Na temporada anterior, Anthoni já teve algumas chances no time inicial, sendo 19 oportunidades.

Na ocasião, ele jogou em quase toda a campanha do Estadual também pela ausência de Rochet por outra lesão. No atual cenário, o arqueiro uruguaio está em fase final de recuperação de uma fratura em um dos dedos da mão esquerda. A previsão é de que o camisa 1 possa voltar a entrar em campo na segunda parte do ano.

Além dos dois, o técnico Roger Machado conta com outras quatro alternativas na meta. No caso, Ivan, Kauan Jesus, assim como os garotos Diego Esser e Henrique Menke. Estes dois últimos variam suas presenças nos treinos do elenco principal e jogos com a equipe sub-20.

Menke é outro goleiro que pode sair do Internacional. Isso porque há negociações entre o clube gaúcho e o Como, da Itália, por um empréstimo de uma temporada. Algumas situações ainda precisam de ajustes como as conversas pela sua ampliação de contrato, que é vigente até o início de 2027.

