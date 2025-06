Vasco prioriza busca por atacantes para reforçar o elenco

De olho na janela de transferências do meio do ano, o Vasco tem o setor ofensivo como principal foco. Alguns nomes estão sendo mapeados, como Brian Rodríguez, Helinho e Victor Sá.

No caso de Brian Rodríguez, que é um desejo antigo do clube, o Vasco entende que há um planejamento financeiro montado, uma vez que o América do México aceitou liberar o atacante no meio do ano.

Entretanto, o atacante uruguaio foi procurado por clubes europeus e da América do Norte. Assim, caso entre mesmo no negócio, o Vasco terá concorrentes fortes.

Por outro lado, o nome de Victor Sá, ex-Botafogo, também é ventilado em São Januário. Porém, essa não é uma operação simples, pois trata-se de um jogador caro. Dessa forma, o Vasco precisaria fechar uma equação complexa que agrade o Krasnodar, da Rússia, além do atacante.

Helinho também é bem avaliado pelo Departamento de Scout e diretoria do Vasco. O clube já fez sondagens em outras oportunidades. O jogador, por sua vez, não tem sido aproveitado pelo Toluca, do México.

Vasco voltou aos trabalhos

Depois de 10 dias de férias, o elenco do Vasco se reapresenta, nesta segunda-feira (23), e iniciará a preparação para o restante da temporada, no segundo semestre. No entanto, até o momento, o clube carioca não anunciou nenhum reforço antes do retorno das atividades no CT Moacyr Barbosa.

Dessa forma, havia a expectativa que o técnico Fernando Diniz já pudesse trabalhar com novos jogadores após o recesso. Algo que não irá acontecer neste primeiro momento.