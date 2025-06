Borussia Dortmund vence Ulsan e avança em primeiro no grupo do Fluminense

O Borussia Dortmund está nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O time alemão venceu o Ulsan, da Coreia do Sul, por 1 a 0, nesta quarta-feira (25) e avançou como líder no Grupo F. O lateral-esquerdo Svensson, no fim do primeiro tempo, marcou o único gol da partida no TQL Stadium. Apesar do placar mínimo, os alemães dominaram a partida com 28 a 3 em número de finalizações.

Além disso, o Borussia Dortmund contou com o empate no outro jogo do grupo, entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, para confirmar a liderança.

O cruzamento do Grupo F é com os times do Grupo E, que tem atualmente River Plate em primeiro, Inter de Milão em segundo, Monterrey em terceiro e Urawa Reds em quarto. Porém, a definição desta chave será ainda hoje, às 22h (de Brasília). Dessa maneira, o Borussia Dortmund enfrenta o segundo do grupo E na terça-feira, às 22h (de Brasília), em Atlanta. Já o Fluminense encara o líder do Grupo E na segunda, às 16h (de Brasília), em Charlotte.

O jogo

O Borussia Dortmund teve controle total da partida desde o primeiro tempo, mas esbarrou na falta de precisão para transformar o domínio em gols. A equipe criou muitas chances até que Svensson abriu o placar aos 35 minutos. O goleiro Jo foi o grande destaque do Ulsan, salvando a equipe com defesas decisivas, especialmente em finalizações de Guirassy. O time coreano até tentava pressionar na saída de bola, mas não levou perigo e Kobel praticamente não foi exigido.

Na segunda etapa, o cenário se repetiu: o Dortmund seguiu pressionando e controlando o jogo, mas o placar não se mexeu. A superioridade dos alemães foi evidente nas estatísticas. Foram 28 finalizações contra apenas 3 do Ulsan.

BORUSSIA DORTMUND 1×0 ULSAN HD

Mundial de Clubes 2025 – Grupo F – 3ª rodada

Data-Hora: 25/6/2025, quarta-feira, 16h (de Brasília)

Local: TQL Stadium, em Ohio (EUA)

DORTMUND: Kobel; Süle, Anton e Bensebaini; Yan Couto, Jobe Bellingham (Beier, aos 13’/2ºT), Nmecha (Brandt, aos 12’/2ºT), Gross (Chukwuemeka, aos 32’/2ºT) e Svensson; Adeyemi (Duranville, aos 12’/2ºT) e Guirassy (Reyna, aos 33’/2ºT). Técnico: Niko Kovac.

ULSAN HD: Hyeon-woo; Trojak (Heo Yool, aos 40’/2ºT), Seo Myong-guan, Kim Yong-gwon e Ludwigson; Lee Chung-young, Jung Woo-young, Bojanic (Lee Hui-Gyun, aos 34’/2ºT) e Kim Min-Hyuk (Ko Seung-Beon, no intervalo); Lacava (Park Min-Seo, no intervalo) e Erick Farias (Lee Chung-Yong, aos 34’/2ºT). Técnico: Kim Pan-Gon.

Gol: Svensson, aos 35’/1ºT (1-0)

Árbitro: Tori Penso (EUA)

Auxiliares: Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA)

VAR: Erick Miranda (MEX)

Cartões amarelos: Bellingham, Nmecha (BRD); Kim Min-Hyuk (ULS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.