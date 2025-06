Fluminense sofre, mas empata com o Mamelodi e vai às oitavas do Mundial

Fluminense segura 0 a 0 com o Mamelodi e avança em segundo no Grupo F - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense flertou com a eliminação, mas conseguiu garantir vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira (25/6), no Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA), o Tricolor ficou no 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns (RSA), avançando na segunda posição do Grupo F, com cinco pontos. Sem repetir as boas atuações anteriores, o Flu sofreu até o fim, conquistando a vaga na raça. No outro jogo do grupo, o Dortmund (ALE) venceu o Ulsan (COR), ficando na primeira colocação.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de dois “Fluminenses”. Inicialmente, o time começou sem superar a pressão alta do Mamelodi, ao mesmo tempo em que também não conseguia pressionar o adversário em seu campo. Dessa forma, quem criou as melhores chances no começo foi o time sul-africano. Primeiro, em chute de fora de Lucas Ribeiro, aos 5′. Dois minutos depois, Fábio precisou fazer duas difíceis defesas após linda troca de passes do Mamelodi. Primeiro Matthews parou no goleiro. Na sequência, foi a vez de Lunga desperdiçar uma ótima oportunidade.

O Fluminense, então, acordou para o jogo. Renato desfez o 4-1-4-1, colocando os volantes na mesma linha e ganhando terreno. A primeira finalização foi só aos 26′, com Freytes. Arias cobrou escanteio na área e o defensor subiu mais que todos para testar, mas errou o alvo, mandando à esquerda do goleiro. O próprio Arias tentou em chute cruzado, com a bola passando sem tanto perigo para o goleiro Williams.

Segundo tempo

O Fluminense voltou para o segundo tempo como iniciou o jogo: numa rotação abaixo. Somente aos 11′ o time criou sua primeira chance, com Arias cruzando para Cano. O camisa 14, no entanto, acertou o pé da trave.

Apesar de o relógio jogar a favor do Tricolor, já que o empate favorecia a equipe brasileira, a tensão era alta. Afinal, como o Dortmund vencia seu jogo contra o Ulsan, caso o Flu tomasse um gol, estaria eliminado na fase de grupos. Keno e Bernal entraram para tentar mudar o rumo da partida, mas, tirando um chute de fora da área do volante, nada mudava. A reta final, não à toa, foi de pressão do Mamelodi, que precisava de apenas um gol para avançar. O Fluzão, porém, foi guerreiro, fazendo jus ao apelido, e se garantindo entre os 16 melhores times do mundo.

Próximos passos de Mamelodi e Fluminense

Com o resultado, o Fluminense avança na segunda posição do Grupo F, com cinco pontos – dois a menos que o líder Dortmund. Assim, fica do lado esquerdo da chave e enfrentará quem terminar em primeiro no Grupo E. Atualmente, as opções são: Inter de Milão (ITA), River Plate (ARG) e Monterrey (MEX). O jogo será na segunda-feira (30/6), às 16h (de Brasília), no Bank of América, em Charlotte.

Já o Mamelodi dá adeus à competição. Foram quatro pontos para “Os Brasileiros”, que agora entram de férias após conquistarem o oitavo título seguido do Campeonato Sul-Africano.

MAMELODI SUNDOWNS 0 x 0 FLUMINENSE

Mundial de Clubes 2025 – Grupo F – 3ª rodada

Data-Hora: 25/6/2025, quarta-feira, 16h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA)

MAMELODI: Williams; Mudau, Cupido (Lebusa, 15’/2ºT), Kekana e Lunga; Mokoena (Adams, intervalo), Zwane (Lethlaku, 40’/2ºT) e Allende; Matthews (Arthur Sales, 15’/2ºT), Lucas Ribeiro (Shalulile, 32’/2ºT) e Rayners. Técnico: Miguel Cardoso.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli (Lima, 31’/2ºT), Hércules (Bernal, 22’/2ºT) e Nonato (Thiago Santos, 40’/2ºT); Arias, Canobbio (Keno, 22’/2ºT) e Cano (Everaldo, 40’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Auxiliares: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Cartões Amarelos: Mokoena, Lethlaku (MAM); Arias, Bernal, Renê (FLU)

Cartões Vermelhos: –

