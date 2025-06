Ortiz projeta duelo contra Kane, do Bayern: ‘Um dos melhores do mundo’

A parte defensiva do Flamengo é um dos destaques na temporada e agora entrará em uma prova diante do Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O zagueiro Léo Ortiz projetou o duelo contra o atacante Harry Kane e também sabe como será um grande desafio diante do clube alemão.

“O Bayern tem grandes jogadores, assim como Flamengo. O Kimmich é um que eu gosto de acompanhar, um jogador de muita técnica, muita entrega e, claro, não tem como não mencionar o Kane, um dos melhores atacantes do mundo nos últimos anos. Além de finalizador, contribui com assistências e sabe jogar fora da área”, disse ao ge.

Ortiz disputou 30 jogos pelo Flamengo neste ano, sendo 26 como titular. São 19 vitórias, oito empates e apenas três derrotas. O zagueiro marcou três gols.

O Flamengo terminou a fase de grupos do Mundial de Clubes na liderança do Grupo D depois de vencer Espérance e Chelsea nas duas primeiras rodadas. Além disso, empatou com Los Angeles na rodada final. Do outro lado, o Bayern foi derrotado pelo Benfica por 1 a 0 e, por isso, ficou na segunda colocação do Grupo C.

O Flamengo se reapresenta na noite desta quarta-feira (25) para fazer o primeiro treinamento em Orlando. Serão quatro treinamentos antes de enfrentar o Bayern de Munique. A partida será no domingo, às 17h (de Brasília), em Miami.

