Gregore descarta Messi: ‘Savarino é o melhor 10 com quem joguei’

Com passagem pela Inter Miami, Gregore conhece bem Messi, astro da franquia da ensolarada Flórida. Mas o volante tem outro camisa 10 de preferência ao longo da carreira: Savarino, meia e companheiro no Botafogo. O pitbull explica, então, por que escolheria o venezuelano em detrimento do astro argentino.

“Joguei pouco com o Messi, então, Savarino é o melhor 10 com quem já atuei. Para mim, é um craque. Então, posso responder sobre o Botafogo, não muito pela seleção dele”, respondeu Gregore ao portal venezuelano “Solovenex”, após a partida contra o Atlético de Madrid, pela terceira rodada do Super Mundial de Clubes da Fifa.

Gregore sabe que, no Botafogo, tem de fazer o trabalho sujo para Savarino brilhar.

“Nós temos que entender o Savarino, não ele (nos entender). Temos que roubar a bola e entregá-la para ele”, reforçou o cabeça de área do Mais Tradicional.

Gregore, porém, ao contrário de Savarino, não enfrenta o Palmeiras, neste sábado (28), pelas oitavas de final do Super Mundial de Clubes. A bola rola às 13h, na Filadélfia, Estados Unidos.

