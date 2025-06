Mbappé segue fora e desfalca o Real Madrid contra o RB Salzburg

Ao contrário do que se imaginava, Kylian Mbappé ainda não vai estrear no Mundial de Clubes. O atacante francês já está recuperado da gastroenterite que o tirou dos treinos do Real Madrid por mais de uma semana nos Estados Unidos e voltou a trabalhar com o grupo nesta quarta-feira (25), sob o comando de Xabi Alonso. Mesmo assim, não foi relacionado para o jogo contra o RB Salzburg.

LEIA MAIS: Borussia Dortmund vence Ulsan e avança em primeiro no grupo do Fluminense

O Real Madrid divulgou a lista de convocados para o terceiro e último jogo da fase de grupos. Um empate ou vitória garante a classificação dos espanhóis, mas o nome de Mbappé ficou fora.

Com isso, a tendência é que Gonzalo García continue no time titular. Ele começou jogando nas duas primeiras partidas e se destacou. Marcou no empate com o Al Hilal e acabou sendo eleito o melhor em campo, além de ter dado uma assistência na vitória por 3 a 1 sobre o Pachuca.

Outro desfalque confirmado é Asencio, que está suspenso após levar cartão vermelho direto na última partida.

????? ¡Nuestros convocados!

???? @RedBullSalzburg pic.twitter.com/7i5VbdblXi — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 25, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.