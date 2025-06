Arias revela objetivo do Fluminense no Mundial após vaga nas oitavas

Fluminense, de Arias (centro), ficou no 0 a 0 com o Sundowns (RSA) - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense ficou no 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns (RSA), garantindo vaga às oitavas de final do Mundial de Clubes. E, após o apito final, o craque Jhon Arias falou sobre a classificação tricolor, revelado que o objetivo do Flu não era apenas a vaga. Ele iniciou sua fala elogiando o time sul-africano e falando das dificuldades não só do Grupo F, como do clima nos Estados Unidos.

“Eu creio que o primeiro grande objetivo era classificar para as oitavas. Era um grupo difícil e o Mamelodi hoje demonstrou que é um time muito qualificado. Não à toa se destacam muito na África (do Sul). Então, hoje era um grande teste por todo o ambiente do jogo, as condições climáticas. É difícil jogar nesse horário, com esse clima”, afirmou Arias.

Arias, aliás, acredita que o Fluminense “ditou o ritmo” do jogo. Para ele, o Flu jogou de igual para igual com o Mamelodi, conquistando de maneira justa a classificação.

“Creio que fizemos uma partida correta. Sabíamos o que estava em jogo, acho que fomos maduros para controlar o jogo e ditar o ritmo. Conseguimos competir de igual para igual com os caras e saímos classificados daqui”, disse.

E agora?

Perguntado pela reportagem do SporTV sobre os objetivos do Fluminense no Mundial, Arias adotou cautela. O colombiano afirmou que o primeiro objetivo era avançar às oitavas. Agora, é claro, é chegar nas quartas.

“Você tem seus sonhos. Todos os times que chegam nas oitavas querem ir para as quartas. Temos que esperar o adversário para analisar ele. Como eu falei, o primeiro objetivo era classificar, mas não foi o único objetivo que viemos aos EUA. É ir passo a passo, pés no chão. Agora é encarar as oitavas. Mata-mata é totalmente diferente, mais fechado, ambos os times jogam com mais cautela. Acho que a gente sabe jogar esse estilo de jogo”, revelou.

Por fim, Arias respondeu sobre a atuação do Fluminense contra o Borussia Dortmund, na estreia na competição. A pergunta era se o Flu repetisse tal exibição, daria para sonhar em voos maiores. Para o camisa 21, porém, tal partida não serve de parâmetro.

“Na verdade, não creio que serve muito como parâmetro. Porque se a gente pega o Borussia numa fase mais avançada, o jogo será totalmente diferente. Os jogos de mata-mata são diferentes. A gente precisa performar da melhor maneira possível, adaptar-se porque, dependendo do rival, o jogo pode ter um contexto diferente. Então creio que independente de quem vier, vamos fazer nosso melhor. Temos feito uma boa Copa até agora, que deixa o torcedor feliz e tranquilo. Hoje, comemoramos a classificação”, encerrou.

