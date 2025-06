Gama anuncia contratação de Felipe Clemente para temporada de 2026

Ídolo do Ceilândia, Felipe Clemente será reforço do Gama para a temporada de 2026 - (crédito: Mateus Dutra/Ceilândia)

Ainda faltam seis meses para o começo de 2026, mas o Gama já está se movimentando no mercado e anunciou, nesta quarta-feira (25/6), a contratação de Felipe Clemente como reforço para a próxima temporada. O atacante deixou o Ceilândia após o Candangão 2025 e teve uma passagem breve pelo Confiança, de Sergipe, antes de ser contratado pelo alviverde. O artilheiro ficará emprestado ao Pouso Alegre para a disputa da Série D até o fim do ano e terá vínculo com o clube do DF até abril de 2027.

“Fala nação gamense! Será uma honra vestir a camisa do maior do DF. Vamos juntos levar o Gama até onde ele merece estar”, disse o jogador em vídeo postado pelo time nas redes sociais.

Figurinha conhecida do futebol candango, Clemente deixou o Ceilândia no começo de abril com o status de ser o terceiro maior artilheiro do clube. Eleito melhor atacante do Candangão 2025 e autor do golaço de bicicleta que foi decisivo para a classificação do Gato Preto na primeira fase da Copa do Brasil, o camisa 9 chegou ao Confiança para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, mas não balançou as redes em sete partidas e teve o contrato rescindido.

Livre no mercado, o jogador fechou com o Gama de olho na temporada de 2026, quando o alviverde terá calendário completo com vaga no estadual, Copa Verde, Copa do Brasil e Série D. O vínculo vai até abril de 2027, quando termina o Candangão do mesmo ano. Enquanto isso, Clemente irá atuar pelo Pouso Alegre, de Minas Gerais, atualmente na quarta colocação do grupo A6 da quarta divisão do Campeonato Brasileiro.



Além do atacante, o Periquito confirmou nos últimos meses a renovação com o goleiro Renan Rinaldi, herói do título candango, o capitão Moisés, os laterais Piauí e Michel e o técnico Luís Carlos Carioca.