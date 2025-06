Sócios do Santos recebem vídeo de Neymar Jr e descobrem renovação de contrato

Santos promoveu ação com sócios na renovação de Neymar - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos inovou ao anunciar a renovação de contrato de Neymar Jr com uma ação exclusiva, que envolveu alguns sócios-torcedores. Antes mesmo do anúncio oficial, o próprio camisa 10 fez uma videochamada para os associados selecionados e revelou, em primeira mão, que seguiria no Peixe.

A ideia funcionou como um “vazamento proposital”. A diretoria escolheu os sócios que mais compareceram aos jogos da Série B, os mais antigos e os que mais resgataram experiências oferecidas pelo clube. Além da ligação, esses torcedores receberam um vídeo exclusivo confirmando a renovação.

Ao mesmo tempo, o clube lançou uma campanha nas redes sociais com postagens enigmáticas, artes comemorativas e a hashtag #EuVouEuVoltoEuFico. A frase remete à mensagem deixada por Neymar em seu armário na Vila Belmiro, quando se transferiu ao Barcelona em 2013: “Eu vou, mas eu volto!”.

O presidente Marcelo Teixeira comemorou a permanência do craque e ressaltou o valor simbólico da decisão. Segundo ele, mais do que um reforço técnico, manter Neymar reafirma a identidade do clube. “Ele representa o Santos em sua essência e inspira uma nova geração de torcedores e jogadores”, destacou.

Neymar também comentou a escolha. Em vídeo publicado nas redes, explicou: “Tomei uma decisão e ouvi meu coração. O Santos não é só meu time, é minha casa. Aqui posso ser eu mesmo, feliz de verdade. E é aqui que eu quero realizar os sonhos que faltam na minha carreira — e nada vai me parar”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.