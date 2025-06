Renato Gaúcho é direto após classificação do Fluminense no Mundial: ‘Soubemos sofrer’

O Fluminense empatou por 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns nesta quarta-feira (25), pela fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Apesar do placar sem gols, a equipe brasileira garantiu a classificação para a próxima fase. A equipe terminou na segunda posição do Grupo F com cinco pontos, atrás apenas do Borussia Dortmund. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva e elogiou o comprometimento do elenco.

Desde o início da fala, o treinador deixou claro que a partida foi complicada:

“Minha equipe foi armada para vencer, mas enfrentamos um adversário rápido e acostumado ao calor. O mais importante foi se classificar. Tivemos que saber sofrer, o time soube se comportar em campo.”

Para ele, o rendimento oscilou por conta do desgaste físico e às condições climáticas. Além disso, Renato afirmou que não tem preferência por adversário na próxima fase:

“O mais importante foi a classificação. Quem vier, vamos encarar com seriedade e estudo. A gente sabe o quanto é difícil, mas não tem preferência. Não tem jogo fácil e esse Mundial tem provado isso. Não adianta você ter um time de R$ 400, R$ 500 milhões. O futebol é decidido dentro do campo e esse Mundial, volto a repetir, tem mostrado isso.”

Renato Gaúcho comenta desempenho de times brasileiros

Durante a coletiva, o técnico também comentou a oscilação de concentração entre partidas. Segundo ele, o desempenho dos brasileiros foi melhor contra os europeus por conta da exigência emocional.

“Quando se enfrenta um europeu, a concentração muda. Mas precisamos manter o foco contra todos”, alertou.

Por fim, Renato Gaúcho defendeu atletas criticados pela torcida, como Thiago Santos e disse que conta com o atleta:

“Ele é um jogador que cumpre o que o treinador pede. Ajuda na marcação e tem minha confiança. O torcedor muitas vezes não entende. Ele gosta de quem dribla, dá caneta. Mas eu, como treinador, preciso de um pitbull na frente da área”, finalizou.

Agora, o Fluminense volta a campo na próxima segunda-feira (30), às 16h, já pelas oitavas de final. O adversário será o vencedor do Grupo E, que reúne River Plate, Inter de Milão e Monterrey.

