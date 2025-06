Arsenal chega a acordo com capitão do Brentford

Christian Norgaard vai deixar o Brentford para reforçar o Arsenal. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta vai pagar 11 milhões de euros (R$ 70 milhões) pelo volante, que já acertou o salário com o novo clube.

Na temporada 2024/25, Norgaard disputou 35 partidas, marcou seis gols e deu quatro assistências pelo Brentford, onde foi titular absoluto.

Ex-Fiorentina, ele estava há seis anos nos Bees e era o capitão da equipe. Agora, chega para substituir Thomas Partey, que não renovou com o Arsenal.

Norgaard também é titular da seleção da Dinamarca e atuou ao lado de Morten Hjulmand, do Sporting, nos confrontos contra Portugal pelas quartas de final da Liga das Nações.

