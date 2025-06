Guardiola confirma desfalque e planeja rodízio no City contra a Juventus

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (25), antes do duelo contra a Juventus, pela última rodada do Grupo G do Mundial de Clubes. As duas equipes já estão classificadas para as oitavas de final, mas o confronto define quem avança em primeiro lugar.

Guardiola confirmou a lesão de Claudio Echeverri, que sofreu um problema no tornozelo.

“Sinto muito por ele e por nós também. Vai ficar fora de duas a três semanas”, afirmou.

O treinador adiantou que fará mudanças na escalação para o jogo contra os italianos.

“Vamos jogar com outros nomes e também fazer alterações no segundo tempo. Ainda vou decidir a equipe amanhã. Com esse calor, não dá para manter o ritmo por 90 minutos. Felizmente, temos mais opções para trocar”, explicou.

Guardiola também falou sobre Rodri e Rico Lewis

“Ele pode jogar, claro que não os 90 minutos, mas talvez os últimos 30 ou 35. Nos últimos dias, evoluiu bem. Tivemos alguns problemas físicos no elenco, então é bom poder dar minutos a ele, e ele também quer jogar”, disse.

Sobre Rico Lewis, Pep fez questão de defendê-lo após a expulsão na partida contra o Wydad Casablanca, por uma falta sobre Samu Obeng.

“Tenho certeza de que os árbitros não sabem quem ele é. É um dos jogadores mais gentis que já vi. Como é defensor, às vezes digo que ele precisa ser mais agressivo. Na jogada da expulsão, não houve má intenção, embora a imagem possa parecer dura. Ele estava com os dois pés no chão e, infelizmente, acabou tocando levemente os lábios do adversário. Mas é o Rico Lewis. Imagino o que diriam se fosse outro jogador”, explicou.

Questionado sobre a Juventus, Guardiola elogiou a equipe e relembrou a derrota na Champions League, no dia 11 de dezembro de 2024, em Turim.

“É sempre um grande time. Naquela partida, estávamos no nosso pior momento da temporada”, concluiu.

