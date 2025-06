Palmeiras goleia América-MG e retoma ponta do Brasileiro Sub-20

Apesar da maior posse de bola, na primeira etapa, o Palmeiras teve problemas para romper o ferrolho do time mineiro. Gilberto e Riquelme tiveram boas chances, mas pararam no goleiro americano. Larson, por sua vez, carimbou o travessão. O América teve uma única oportunidade e não desperdiçou. Aos 14 minutos, Thiago recuperou bola pela esquerda, disparou e tocou para Kauan mandar para a rede. O Verdão reagiu e, na base da insistência, deixou tudo igual aos 47′ em desvio de cabeça de Belé após cobrança de escanteio.

O Coelho não conseguiu manter a qualidade da marcação na volta do intervalo e virou presa fácil. Aos 4 minutos, Riquelme foi acionado nas costas da defesa americana e virou o placar. Aos 21′, Coutinho desviou a bola após escanteio na primeira trave e ampliou: 3 a 1. As investidas do América não surtiram efeito em razão do bom poderio defensivo alviverde. Até que aos 24′, Heittor mandou uma bomba para transformar a vitória em goleada para o Palmeiras.