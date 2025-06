Ignácio comenta invasão de morador de rua ao seu quarto nos EUA: ‘Situação inusitada’

Defensor falou sobre o assunto logo após a classificação do Tricolor no torneio - (crédito: Foto: Lucas Merçon / FFC)

Ignácio viveu um momento inesperado durante a concentração do Fluminense em Colúmbia, na Carolina do Sul. Surpreendentemente, um morador de rua entrou no hotel da delegação e dormiu em seu quarto. O episódio, sem dúvida, chocou o zagueiro, que encontrou o homem ao retornar da vitória do Tricolor sobre o Ulsan no último sábado (21) pelo Mundial de Clubes Fifa.

O jogador relatou que tudo aconteceu durante a madrugada. De acordo com ele, o grupo chegou por volta da 1h da manhã. Ao entrar no quarto, Ignácio se deparou com o homem dormindo na cama.

“Achei que fosse um erro do hotel. Nunca passei por nada parecido”, comentou, ainda surpreso com a situação vivida.

Como não fala inglês, Ignácio pediu ajuda ao companheiro Canobbio, que se comunicou com o invasor. De forma pacífica, o homem deixou o quarto e desceu pelo elevador.

“Por sorte, ele não mexeu em nada. Não pegou roupas nem objetos pessoais. Depois disso, me trocaram de quarto e segui minha rotina normalmente”, explicou.

Apesar do susto fora de campo, o defensor teve papel importante dentro dele. Com Thiago Silva fora por dores, Ignácio assumiu a titularidade contra o Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes. Mesmo com a responsabilidade, ele mostrou segurança na defesa e foi eleito o melhor jogador da partida que terminou 0 a 0. A atuação foi fundamental para garantir a vaga nas oitavas.

Assim sendo, o Fluminense avançou em segundo lugar no grupo, com cinco pontos conquistados. Agora, a equipe aguarda o primeiro colocado do Grupo E – que tem Inter de Milão, River Plate e Monterrey -, que será definido ainda nesta quarta-feira. O próximo compromisso está marcado para segunda-feira (30), às 16h, em Charlotte, também na Carolina do Sul.

