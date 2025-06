Flamengo inicia preparação para enfrentar Bayern de Munique

Flamengo enfrentará o Bayern de Munique, no próximo domingo (29), em Miami, pelas oitavas de final do Mundial - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo iniciou a preparação para enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Após empatar com o Los Angeles FC por 1 a 1, na terça-feira (24), o Rubro-Negro realizou uma atividade nesta quarta (25), no Complexo Esportivo da Disney, na Florida, Estados Unidos. Contudo, nem todos os jogadores ficaram disponíveis. Afinal, os titulares fizeram treino regenerativo.

Os jogadores reservas e poupados do confronto com o Los Angeles FC foram a campo. O Flamengo ainda realizará mais três atividades no Complexo Esportivo da Disney, antes de viajar de Orlando para Miami. O Rubro-Negro enfrenta o Bayern de Munique, da Alemanha, no domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

O técnico Filipe Luís vive a expectativa de ter força máxima diante do Bayern de Munique. Afinal, o treinador poupou nomes desgastados como Léo Pereira, Ayrton Lucas e Jorginho, além de pendurados como Pulgar, Gerson, Plata, Bruno Henrique. Contudo, vale lembrar que os cartões zeram somente a partir das quartas de final, caso se classifique.

O Flamengo garantiu vaga nas oitavas de final após liderar o Grupo D, com sete pontos. O Rubro-Negro venceu o Espérance, da Tunísia, e o Chelsea, da Inglaterra, além de empatar com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Os ingleses classificaram em segundo e vão enfrentar o Benfica, de Portugal, na próxima fase.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.