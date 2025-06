Atacante brasileiro projeta estreia pelo Al Hilal em jogo decisivo contra o Pachuca

Jogador perdeu os dois primeiros jogos do torneio por conta de uma lesão - (crédito: Foto: Divulgação/Al Hilal)

Kaio César, atacante brasileiro do Al Hilal, mostrou otimismo antes do confronto decisivo contra o Pachuca, nesta quinta-feira (26), pelo Mundial de Clubes Fifa 2025. O duelo encerra a fase de grupos da equipe saudita, que empatou nas duas primeiras rodadas contra Real Madrid e Red Bull Salzburg. Agora, a vitória se tornou essencial para alcançar as oitavas de final.

Recuperado de lesão, Kaio voltou aos treinos e está liberado para atuar. O atacante perdeu os dois primeiros jogos do torneio, mas se mostrou motivado com a oportunidade de estrear:

“Sabemos o que precisamos fazer. Vamos com foco total para conquistar a vitória e garantir a vaga na próxima fase.”

O atacante elogiou o adversário mexicano, mesmo com a equipe já eliminada. Segundo ele, o Pachuca continua oferecendo riscos e pode complicar o jogo decisivo, principalmente, por conta do apoio massivo de seus torcedores.

“Eles têm torcida forte, bons jogadores e sempre dificultam as partidas. Precisamos entrar ligados desde o primeiro minuto”, disse Kaio, que busca ajudar a equipe com gols e assistências.

Só para ilustrar, desde sua chegada no início de 2025, Kaio César disputou 18 partidas com a camisa azul, marcou três gols e deu três assistências. Por fim, para ele, disputar o Mundial de Clubes representa um sonho realizado.

“Essa competição tem sido muito valorizada por todos aqui. Estou muito feliz por fazer parte disso”, finalizou.

