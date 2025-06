Murilo se pronuncia sobre lesão em fase decisiva do Palmeiras no Mundial: ‘Momento difícil’

O zagueiro Murilo, do Palmeiras, se pronunciou nesta quarta-feira (25) após a confirmação de lesão na coxa esquerda. Desse modo, ele passa a ser desfalque certo para o duelo contra o Botafogo, no sábado, pelas oitavas de final do Mundial.

Companheiro de Gustavo Gómez na zaga alviverde, ele comentou sobre a adversidade que enfrenta em meio ao torneio de clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

“Um momento difícil, que eu jamais gostaria de passar, principalmente em uma competição como essa. Quem me conhece sabe o quanto esse era o meu sonho e o quanto me dediquei para esse momento. Mas, enfim, aconteceu, e eu só tenho que confiar no processo”, afirmou.

De acordo com o clube, há o sério risco de Murilo não ter mais condições de entrar em campo na competição caso o Palmeiras consiga se classificar para a próxima fase.

Dois meses atrás, em abril, o defensor sofreu lesão na coxa direita e ficou fora por praticamente três semanas. Com o novo problema, ele entra em tratamento intensivo com a esperança de que o Verdão avance no torneio. Se passar pelo time carioca, os comandados de Abel Ferreira ainda poderiam chegar a mais três jogos: quartas, semifinal e final. A decisão, aliás, será no dia 13 de julho, um domingo.

