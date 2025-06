Vázquez defende Vini Jr de críticas: ‘Merece tranquilidade’

Vini Jr tenta dar a volta por cima no Real Madrid no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Antonio Villaba / Real Madrid)

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa na temporada 2023/24, Vini Jr não conseguiu repetir o desempenho em 2024/25. O jogador brasileiro até apresentou bons números, mas sofreu uma queda após a chegada de Kylian Mbappé e foi alvo de críticas. Aliás, ele também sofreu com vaias da torcida do próprio Real Madrid, como na estreia no Mundial de Clubes.

Vini Jr ainda busca recuperar as atuações que encantaram o mundo e levou o Real Madrid ao topo do futebol mundial. Contudo, não tem sido fácil. Afinal, a pressão é grande, principalmente após atingir o nível mais alto do esporte. O brasileiro, no entanto, tem respaldo. Um dos líderes do elenco merengue, o lateral-direito Lucas Vázquez pediu mais tranquilidade.

“Eu o vejo muito bem e muito contente. Ele está feliz e está fazendo o que mais gosta, que é jogar futebol. Acho que ele merece também um pouco de tranquilidade, de deixar ele jogar e que todos gostemos dele”, disse Vázquez.

Na atual temporada, Vini Jr fez 21 gols e 18 assistências em 54 jogos disputados pelo Real Madrid. O jogador, de 24 anos, atuou nas duas partidas do Mundial de Clubes, mas ainda não teve participação direta em gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.