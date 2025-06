Quem vai substituir Gregore no sábado? Veja as opções do Botafogo!

O Botafogo não terá o volante Gregore no clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado (28), na Filadélfia, pelas oitavas de final do Super Mundial de Clubes. O camisa 26 levou o segundo cartão amarelo e está suspenso. Para desespero da galera alvinegra, a punição veio nos acréscimos na derrota para o Atlético de Madrid por 1 a 0, na última segunda-feira (23), em Los Angeles, de forma estúpida, por atrasar uma cobrança de falta. O técnico Renato Paiva, então, terá que olhar para o próprio elenco, observar os treinos da semana, tirar as suas conclusões e definir o substituto do pitbull.

Antes de tudo, o Botafogo terá uma dor de cabeça importante. Afinal, Gregore, ao lado de Marlon Freitas e John, é o jogador que mais atuou com Paiva. O trio entrou em campo 20 vezes nas 22 partidas do treinador português no Glorioso. Sem o melhor jogador do elenco que desempenha a função de “5”, o comandante não ficou sem alternativas para preencher esta lacuna.

“Acontece. São só dois cartões. É muito fácil um jogador ficar fora dos jogos. É normal que os defensores e meias mais defensivos acabem somando dois cartões rapidamente, ainda que o do Gregore tenha sido perfeitamente desnecessário. Gregore sabe da sua importância, mas também sabe do grupo que tem. Ainda não defini. O jogador que entrar vai substituí-lo muitíssimo bem, não tenho dúvidas. Digo sempre o mesmo: não choro em cima de ausências, vamos entrar com 11 jogadores. Tenho muita confiança nos que aqui estão”, afirmou Paiva.

Saída de Gregore pode alterar esquema tático do Botafogo

Newton surge como uma forte opção. Formado pelo próprio clube alvinegro, ele entrou duas vezes neste Mundial de Clubes quando o Glorioso precisou reforçar a marcação. Suas características o aproximam de Gregore. No entanto, tem menos rodagem que os concorrentes. Além disso, a falta de experiência pode pesar.

Barbosa é outro cão de guarda que Paiva pode usar e o reserva imediato de Gregore em tempos recentes. Porém, o volante foi preterido na fase de grupos e, assim como Newton, só tem jogado em parte da segunda etapa.

Freitas tem lugar cativo no meio de campo. Assim, sobra uma vaga. Se Paiva optar por três volantes, ela será de Allan, jogador que está com moral alta e deu conta do recado contra o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid, sendo o último homem do setor.

Allan, porém, também pode ser o “Gregore” da vez e ficar mais preso à função de destruir a criação do Palmeiras. Abre-se, assim, um leque de cenários para Renato Paiva. O titular Savarino pode voltar a jogar por dentro, na função de 10, abrindo espaço para Cuiabano ganhar a vaga do pitbull e ser escalado como ala-esquerdo. O problema é que o lateral-esquerdo Telles cansa no segundo tempo e precisa justamente deste jogador para substituí-lo.

Outros dois jogadores podem entrar no time titular diante da ausência de Gregore. Montoro tem apenas 18 anos e gosta de atuar aberto pela esquerda, onde Savarino não rende. O garoto argentino encantou a torcida e o próprio Renato Paiva ao sair do banco de reservas nos últimos dois embates. Em pouco tempo, já pede passagem. A última alternativa deste desenho tático é, por fim, Santi. Mas o uruguaio ainda não transmite confiança para começar entre os 11.

