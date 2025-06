Imprensa espanhola critica postura do Fluminense contra o Mamelodi: ‘Podia e não queria’

O Fluminense garantiu a vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes ao empatar, sem gols, com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, nesta quarta-feira (25). Assim, ao longo da partida, a equipe carioca sofreu alguns sustos para segurar o resultado, mas avançou em segundo lugar no Grupo F. O jornal espanhol “AS” criticou a postura do Tricolor durante os 90 minutos.

“Alguns queriam e não podiam, outros podiam e não queriam. Pareceu que o Fluminense, sem saber se seria melhor terminar em primeiro ou segundo (terão que esperar algumas horas para saber qual adversário os aguarda entre Inter, River Plate e Rayados), demonstrou por vezes uma passividade um tanto incompreensível no segundo tempo”, publicou.

Dessa forma, o Tricolor ficou com a vaga, assim como os outros três representantes brasileiros: Flamengo, Botafogo e Palmeiras, algo que virou assunto na imprensa internacional.

“Mamelodi não consegue furar, 0 a 0 basta para o Fluminense: quatro times brasileiros nas oitavas de final”, estampou o jornal “La Gazzetta dello Sport”, da Itália.

“Fluminense completa o grupo brasileiro nas oitavas de final. Mamelodi se despede da competição apesar do desempenho impressionante no Mundial de Clubes”, ressaltou o Marca, da Espanha.

Vice da Champions pela frente

O Fluminense mede forças com a Inter de Milão, na próxima segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), em Charlotte, pelas oitavas de final do torneio. Por fim, a equipe italiana foi vice-campeã da última edição da Champions League. Na ocasião, eliminou o Barcelona na semifinal, mas perdeu por 5 a 0 para o Paris Saint-Germain.

