Palmeiras avalia mudanças no sistema ofensivo contra o Botafogo

O Palmeiras segue com foco total na preparação para o embate contra o Botafogo. As duas equipes se enfrentam no próximo sábado (28/6), às 13h, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. E para o embate, o técnico Abel Ferreira prepara mudanças, principalmente no setor ofensivo.

A primeira deve ser o retorno de Aníbal Moreno. Afinal, o volante, que se machucou contra o Al-Ahly, do Egito, na segunda rodada, vem treinando normalmente com os companheiros e deve retomar sua posição. Em sua ausência, o técnico Abel Ferreira optou por Lucas Evangelista, que não teve grande atuação contra o Inter Miami.

Já a outra mudança pode acontecer no setor de criação. Mauricio foi escalado como titular na estreia, contra o Porto, mas perdeu a vaga para Raphael Veiga nos confrontos contra Al Ahly e Inter Miami. Contudo, o meia teve atuação decisiva nas partidas que saiu do banco de reservas e vem pedindo espaço entre os 11 iniciais.

“O primeiro jogo quem iniciou foi Mauricio, no segundo e no terceiro foi o Veiga. Maurício entrou bem e fico contente nisso, porque há jogadores que quando iniciam não tem o mesmo rendimento quando entram do banco”, explicou Abel.

Por fim, outra mudança pode acontecer no Palmeiras é na posição de centroavante. Vitor Roque foi titular nas duas primeiras partidas, mas teve um desempenho abaixo. Mais do que isso, ele viu Flaco López ter grandes atuações e ganhar uma chance no time titular contra o Inter Miami. Agora, fica a dúvida de quem será o titular de Abel Ferreira contra o Botafogo.

