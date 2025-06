Adversária do Fluminense, Inter de Milão terá desfalques na sequência do Mundial

Inter de Milão garante vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes e enfrenta o Fluminense - (crédito: Foto: Divulgação / FIFA)

Próxima adversária do Fluminense no Mundial de Clubes, a Inter de Milão perdeu quatro jogadores para a sequência do torneio. Afinal, os defensores Pavard e Bisseck e os meias Çalhanoglu e Zielinski retornaram à Itália, visto que não terão condições de jogo até o fim da competição da Fifa. A informação é de diversos veículos esportivos da Itália.

Dessa forma, Pavard e Çalhanoglu são titulares da equipe italiana e estiveram entre os onze que iniciaram a final da Champions League diante do Paris Saint-Germain.

O defensor francês, por sua vez, atuou na estreia do time na competição contra o Monterrey, mas depois não voltou a campo. Já o meia turco sequer entrou em campo no torneio, assim como Bisseck e Zielinski.

Cabe destacar que o clube ainda não oficializou o retorno dos jogadores, porém diversos veículos italianos confirmaram a informação. Isso aconteceu logo após a classificação do time contra o River Plate, da Argentina, nesta quarta-feira (25).

A Inter bateu o time argentino por 2 a 0 e ficou com o primeiro lugar do grupo E, enquanto o Monterrey, do México, goleou o Urawa Reds por 4 a 0 e terminou a primeira fase em segundo.

Por fim, a equipe italiana mede forças com o Fluminense, na segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), em Charlotte. No dia seguinte, o time mexicano encara o Borussia Dortmund, às 22h (de Brasília), em Atlanta.

