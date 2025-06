Diretor do Arouca detona Santos: ‘Tem Neymar, mas não paga o que deve’

O Santos decidiu recorrer da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que condenou o clube a pagar R$ 15,9 milhões ao Arouca, de Portugal, pela compra de João Basso. O movimento revoltou a diretoria do clube português, que questionou como a instituição pode ter Neymar no elenco, mas não pagar sua dívida.

“É inaceitável uma equipe que tem Neymar e contratou o Benjamín Rollheiser por 12 milhões de euros na última janela não ter 2,5 milhões de euros para pagar o que deve. Usar o TAS para ganhar tempo é algo que não é de clube sério. É Inacreditável. O Santos sabe que tem que pagar. Eles não têm nenhum argumento válido. Só querem ganhar tempo.”, disse Joel Pinho, diretor do Arouca.

A entidade máxima do futebol deu 45 dias para o Santos acertar sua dívida. Contudo, com o caso em julgamento, o clube terá mais dias para quitar o débito. O Arouca alegou à Fifa que o Santos, que contratou João Basso em julho de 2023, só pagou a primeira parcela, de 500 mil euros, do total de 2,5 milhões de euros. Como não recebia novos pagamentos há mais de um ano, o clube de Portugal abriu o processo na Fifa.

Em crise financeira, o Santos tentou, mas não conseguiu acordo com o Arouca. O Alvinegro Praiano queria parcelar a dívida em 12 vezes, algo que não agradou o clube português.

“Depois da decisão da Fifa o Santos tentou fazer um acordo, mas esse acordo em nada defendia os nossos interesses. O Arouca não é nenhum banco. A dívida já tem dois anos. Não faz sentido pagamento parcelado”, completou o dirigente.

João Basso no Santos

João Basso se juntou ao Santos em meio ao Campeonato Brasileiro de 2023. O zagueiro foi para o Estoril, de Portugal, em 2024, mas retornou ao clube em junho. Ele fez oito partidas na campanha de acesso à primeira divisão do Brasileirão. Em 2025, o jogador não teve sequência e não entra em campo pelo Peixe desde 12 de fevereiro.

