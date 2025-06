Depay vai se apresentar normalmente no Corinthians, diz Fabinho Soldado

O Corinthians espera Memphis Depay no CT Joaquim Grava, no sábado (28), na reapresentação do elenco alvinegro após férias. O holandês enviou uma notificação ao Timão cobrando uma dívida de R$ 6,1 milhões e ameaçou não cumprir com suas obrigações profissionais. Porém, o diretor de futebol do clube, Fabinho Soldado garante que o atacante estará presente.

“Eu tenho contato com todos os atletas. É claro que nesse momento de férias a gente fala um pouco menos, mas estou sempre em contato, e não foi diferente com o Memphis. O atleta vai se apresentar normalmente, não tem nada que tire isso dele, é um atleta super profissional, super dedicado, e a gente está aguardando não só a apresentação dele, mas de todos os atletas”, disse Fabinho Soldado ao portal ”ge”.

A dívida do Corinthians com Memphis Depay é referente ao prêmio pela conquista do Paulistão e direito de imagem atrasados. O holandês ameaçou não se reapresentar, mas Fabinho descarta a hipótese.

“Uma coisa (pagamento) não interfere na outra (reapresentação). Ele é um atleta que tem os seus advogados, e seus representantes que vão cuidar dos seus dos seus direitos, é normal. Isso, pra mim, é visto com muita naturalidade, porque futebol sempre foi assim. E o Memphis está preparado para voltar no sábado, se apresentar, se preparar, junto com os seus companheiros”, completou o diretor.

Memphis Depay cobrou o Corinthians pela primeira vez no dia 15 de maio, antes da destituição de Augusto Melo. O holandês alega não ter tido resposta e, por isso, enviou nova notificação.

