Vasco tem interesse na contratação de Andrés Gómez, do Rennes

Andrés Goméz em ação com a camisa do Rennes, da França - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O Vasco se lança ao mercado para reforçar o elenco na sequência da temporada. Assim, o clube carioca tem interesse na contratação de Andrés Gómez, do Rennes, da França. O Cruz-Maltino estuda uma proposta por empréstimo pelo atacante colombiano, de 22 anos, indicado pelo novo diretor de futebol Admar Lopes. A informação é do canal “NTVascaínos”

No momento, o técnico Fernando Diniz afirmou, internamente, que gostaria da chegada de um nome para o lado do ataque, que tenha velocidade e constante participações em gols.

Diante disso, Andrés se adequa ao perfil, pois pode atuar nas duas pontas, sobretudo na direita. O diretor sugeriu o nome na primeira semana de trabalho no clube.

Em 2022, o atacante apareceu para o futebol colombiano com a camisa do Millonarios, mas logo acertou com o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, por 3,5 milhões de dólares na época.

Após duas temporadas na MLS, liga norte-americana, com 30 participações em gols em 65 jogos, chamou a atenção do Rennes, da França. Na última temporada, ele atuou em 17 partidas e estufou a rede uma vez pela seleção da Colômbia nas Eliminatórias Sul-Americanas, diante do Uruguai.

Por fim, o Vasco estuda abrir uma negociação por empréstimo para dar mais minutos ao jogador. O Rennes desembolsou cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões) em agosto do ano passado para contratar o atleta.

