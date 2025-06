Renato Paiva visita estátua de Rocky Balboa após treino do Botafogo

Dias antes do duelo com o Palmeiras pelas oitavas do Mundial, o técnico Renato Paiva, do Botafogo, fez um passeio, nesta quarta-feira (25), nos Estados Unidos. Nesse sentido, o comandante aproveitou o momento livre para visitar a estátua de Rocky Balboa, que fica em frente ao Museu de Arte da Filadélfia.

Acompanhado de Ricardo Dionisio, seu auxiliar, o português tirou fotos com um torcedor Alvinegro e acenou para a equipe de transmissão que estava no local. Além disso, o treinador também ergueu os dois punhos, em uma referência ao célebre personagem, do ator Sylvester Stallone.

Nesta quarta-feira (25), a equipe fez seu primeiro treinamento, de olho no confronto com o Alviverde, que acontece no sábado (28), às 13h (de Brasília). O treinador ainda definirá quem será o substituto de Gregore, que recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso para a partida das oitavas.

As atividades têm sido no Complexo do Philadelphia Eagles. O elenco tem treinado mais cedo para fugir do forte calor dos Estados Unidos e chegar mais forte para o jogo decisivo.

Por fim, os jogadores receberam a visita de A.J. Brown, craque e atual campeão da NFL. O astro trocou camisa com os atletas, tirou foto com os troféus da NFL e da Libertadores e até treinou com os goleiros. Ele marcou sete touchdowns, recebeu 67 passes e percorreu 1.079 jardas na última temporada pelo Eagles.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.