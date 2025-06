São Paulo volta de férias e inicia a nova ‘era Crespo’

O São Paulo volta aos trabalhos nesta quinta-feira (26) para iniciar a nova ‘era Crespo’. O treinador inicia sua segunda passagem pelo Tricolor Paulista precisando resolver os problemas do clube e preparar a equipe para o restante da temporada, principalmente para a disputa da Copa do Brasil e da Libertadores. Contudo, o objetivo inicial será melhorar no Campeonato Brasileiro.

O Tricolor é o 14º colocado no Brasileirão, com apenas 12 pontos, um acima da zona de rebaixamento. Além disso, com apenas 10 gols marcados, o São Paulo tem o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro, à frente apenas de Sport e Juventude. Crespo terá como objetivo inicial melhorar o sistema ofensivo para o retorno da competição.

Porém, neste início de trabalho, Crespo não poderá contar com Calleri, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito. André Silva é o dono da posição, com 11 gols em 31 jogos, mas agora terá a concorrência de Dinneno, que chegou antes da pausa para o Mundial de Clubes, além do jovem Ryan Francisco.

Outra missão de Crespo é definir como vai montar a equipe. Por causa de muitos problemas físicos, Zubeldía alternava as formações da equipe para se encaixar com os jogadores que tinha à disposição. O novo treinador disse, em entrevista coletiva, que não tem definido como vai escalar o Tricolor, mas prometeu ser ofensivo.

“Não existe a fórmula mágica. Não tenho a fórmula. 3-5-2, 4-3-3… São estilos, formas de entender o futebol, viver o futebol. Queremos jogar bem. Jogar bem para mim significa que os jogadores entendam as necessidades da partida”, disse Crespo.

São Paulo espera esvaziar DM e determinar saídas

O São Paulo corre contra o tempo para liberar o máximo de jogadores possíveis para o treinador neste início de trabalho. Oscar e Marcos Antônio já estão liberados para trabalhar. Além disso, Lucas e Ferreirinha estão em prazo final de recuperação e devem ser opções em breve. Em contrapartida, Calleri e Luiz Gustavo ainda vão demorar um pouco a mais.

Contudo, a grande definição ficará pelas chegadas e saídas no clube. Matheus Alves, por exemplo, tem negociações avançadas para se tornar jogador do CSKA, da Rússia. Além disso, Igor Vinícius está de malas prontas para defender o Santos.

O São Paulo ainda negocia a permanência de Marcos Antônio, emprestado pela Lazio, da Itália, até segunda-feira (30). O Tricolor já tem tudo acertado com os italianos pela renovação do empréstimo por mais uma temporada, com obrigação de compra. Contudo, o anúncio ainda não aconteceu.

Além disso, Ruan Tressoldi tem seu futuro indefinido. O zagueiro pertence ao Sassuolo, da Itália, que tem dificultado sua permanência nas condições propostas pelo Tricolor. O clube tenta renovar seu empréstimo por mais um ano.

Em relação a contratações, o clube busca atletas com um perfil específico. Os alvos precisam estar em fim de contrato ou à disposição para um empréstimo, como foi com Dinenno, sem espaço no Cruzeiro.

