Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, visitam ex-companheiros da Juventus

Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, com ex-companheiros da Juventus - (crédito: Foto: Divulgação)

Em meio à disputa do Mundial de Clubes, Danilo e Alex Sandro, ambos do Flamengo, estiveram no hotel onde a Juventude se concentra, em Orlando. Assim, os jogadores, que atuaram pelo clube italiano até o ano passado, aproveitaram para rever antigos companheiros de equipe.

O time de Turim encara o Manchester City, nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), em busca da liderança na última rodada do Grupo G, visto que já garantiu uma vaga nas oitavas do torneio.

Vale lembrar que Danilo atuou pelo clube italiano durante cinco temporadas e meia. Por lá, esteve em campo em 213 partidas, enquanto Alex Sandro jogou por oito temporadas, com 327 jogos.

Juntos conquistaram um Campeonato Italiano, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Antes da chegada do zagueiro, o lateral ainda levantou mais oito taças no período de maior domínio do time italiano no país.

Por fim, o Flamengo mede forças com o Bayern de Munique nas oitavas de final, no domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami. O time ficou com o primeiro lugar do Grupo D, porém os bávaros perderam para o Benfica por 1 a 0 e ocuparam o segundo lugar do Grupo C. Os Encarnados encaram o Chelsea no dia anterior, no mesmo horário.

