Ederson nega possibilidade de deixar o Manchester City: ‘Minha cabeça está aqui’

Com a proximidade da janela de transferências do meio do ano, o goleiro Ederson, do Manchester City, desperta o interesse de outros clubes. No entanto, o jogador deixou claro que não tem a intenção de deixar os Citizens e pretende permanecer na disputa da Premier League.

“O meu futuro está aqui. Alguns amigos meus me mandaram notícias, mas 99% é falso. Há muitas “fake news” em torno do meu nome. Minha cabeça está no clube. Ela continua no Manchester City. Ele me dá tudo para ganhar a Premier League de novo, tentar a Champions League”, disse.

“Para mim é mais uma nova temporada. Nenhum outro time conquistou este troféu (da Copa do Mundo de Clubes), e nós temos a oportunidade de sermos os primeiros a fazê-lo. Faremos de tudo para alcançar esse objetivo. Todos estão focados nos treinos e nos jogos”, completou.

Dessa forma, o goleiro tem contrato com o clube inglês até 30 de junho de 2026, mas pretende permanecer por mais tempo com a camisa azul. Além disso, o técnico Pep Guardiola também respondeu sobre a situação do atleta e mostrou estar satisfeito com Ederson. Por fim, o City enfrenta a Juventus, nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), pelo Mundial.

“O que posso dizer é que estou muito agradecido e encantado com o que vejo nos treinos. Estou encantado de que Ederson continua no Manchester City. Não podemos definir o que ele fez por nós nessa década incrível e espetacular. A contribuição dele tem sido gigante, em vários aspectos”, ressaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.