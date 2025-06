Caíque assina contrato e Grêmio resolve últimos detalhes para o anúncio

O Grêmio resolve as últimas pendências para anunciar o meio-campista Caíque como seu segundo reforço da segunda janela de transferências. Afinal, o jogador assinou contrato na noite de quarta-feira (25), com validade até dezembro de 2028. O acerto entre o clube da capital com o Juventude precisou de uma mudança nos moldes da negociação.

Isso porque o Grêmio concordou em pagar R$ 7 milhões e ainda ceder o lateral-esquerdo Luan Cândido por empréstimo, com totalmente os salários pagos. Em comparação ao acordo anterior, houve um acréscimo de R$ 2 milhões. Até porque as duas partes não definiram outro atleta a ser incluído na negociação.

Inicialmente, a sugestão foi por incluir o lateral-direito João Lucas nas tratativas, mas as conversas não progrediram. Vale relembrar que o defensor atuou pelo clube da Serra Gaúcha no ano passado, mas não se firmou pelo Imortal nesta temporada. O Grêmio preferiu por realizar um recuo estratégico, pois não teve sucesso em convencer o Juventude em aceitar o parcelamento dos R$ 5 milhões. Com isso, chegou a desistir de contratá-lo, mas mudou de ideia.

Risco de deixar o Juventude de graça

Além das valências físicas e técnicas, as características mais defensivas se encaixavam no perfil de jogador que o Imortal procurava como reforço no mercado. Uma outra situação favorável é que o volante estava com contrato próximo de terminar com o Juventude. No caso, o vínculo expirava em dezembro deste ano.

Portanto, o Jaconero tinha urgência em negociá-lo para evitar que Caíque saísse de graça. Por sinal, caso não houvesse uma decisão, no dia 1º de julho, o jogador já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Ele é o segundo meio-campista que o Grêmio contrata nesta janela de transferência. Antes dele, o clube havia fechado com Alex Santana, por empréstimo, até o fim do ano. Inclusive, há uma opção de compra ao fim deste período.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.